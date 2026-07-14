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«Ολυμπιακός και Ρίβερ Πλέιτ σε συζητήσεις για τον Ορτέγκα»

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα φέρεται να αποτελεί τον... διακαή πόθο της Ρίβερ Πλέιτ

«Ολυμπιακός και Ρίβερ Πλέιτ σε συζητήσεις για τον Ορτέγκα»
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Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο στην Αργεντινή, με τα δημοσιεύματα να συνδέουν εκ νέου τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού με τη Ρίβερ Πλέιτ.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, ανταλλάσσοντας προτάσεις, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί μέχρι στιγμής η «χρυσή τομή» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

«Οι ομάδες ανταλλάσσουν προτάσεις, για να βρουν τη χρυσή τομή. Η συμφωνία προς το παρόν είναι μακριά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκρόβα.

Ο 27χρονος Αργεντινός αριστερός μπακ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ορτέγκα μετακόμισε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023 έναντι περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας, καταγράφοντας 107 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και οκτώ ασίστ.

Το όνομά του εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη απήχηση στην πατρίδα του, τόσο λόγω της παρουσίας του στη Βελέζ πριν από τη μετακίνησή του στην Ευρώπη όσο και εξαιτίας της συμμετοχής του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, στην οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τον Ιούλιο του 2021.

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