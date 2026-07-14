Ολυμπιακός: Έρχεται στην Ελλάδα ο Ρόκα - «Πρόταση για τον Ορλάντο Χιλ»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει δυναμικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, έχοντας ουσιαστικά ολοκληρώσει την απόκτηση του Ζοέλ Ρόκα, ενώ παράλληλα κινείται και για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια με την περίπτωση του Ορλάντο Χιλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τα χέρια με την Τζιρόνα για την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, με το μόνο που απομένει πλέον να είναι οι υπογραφές και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Το deal μεταξύ των δύο συλλόγων έκλεισε σε ποσό που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους, ενώ ο νεαρός Ισπανός αναμένεται να ταξιδέψει μέσα στην ημέρα στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ακολούθως θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, πιθανότατα μαζί με την αποστολή που θα ταξιδέψει την Τρίτη για το Βλααρντίνγκεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ξεχωρίσει την περίπτωσή του, θεωρώντας ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητά για τα άκρα της επίθεσης.

Πρόταση για τον Ορλάντο Χιλ

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε επίσημη κίνηση για την απόκτηση του Ορλάντο Χιλ, του 26χρονου Παραγουανού τερματοφύλακα που εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση στη Σαν Λορέντσο για την αγορά του 100% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, η πρώτη προσφορά δεν ικανοποίησε την ομάδα της Αργεντινής, η οποία ζητά την πλήρη καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης, ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συγκεκριμένη απαίτηση συνδέεται και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ποδοσφαιριστή, καθώς η Σαν Λορέντσο διατηρεί το 50% των δικαιωμάτων του και επιδιώκει να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος από την παραχώρησή του.

Παρά την αρνητική απάντηση στην πρώτη πρόταση, στην Αργεντινή εκτιμούν πως ο Ολυμπιακός δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση και είναι πιθανό να επανέλθει σύντομα με βελτιωμένη προσφορά, προκειμένου να ολοκληρώσει ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση.