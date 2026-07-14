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«Πρόταση της Μοντερέι σε ΑΕΚ για Πινέδα-Στο 50-50 να ανανεώσει ή να πουληθεί»

Στο Μεξικό λένε για πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα.

«Πρόταση της Μοντερέι σε ΑΕΚ για Πινέδα-Στο 50-50 να ανανεώσει ή να πουληθεί»
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Αποφασισμένη να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα εμφανίζεται η Μοντερέι, με τα μεξικανικά Μέσα να κάνουν λόγο για επίσημη πρόταση προς την ΑΕΚ, προκειμένου να κάνει δικό της τον διεθνή μέσο.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα προσφέρει 7 εκατομμύρια ευρώ στην Ένωση, ενώ έχει καταθέσει στον 30χρονο ποδοσφαιριστή πρόταση για πολυετές συμβόλαιο με ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές.

Παράλληλα, ορισμένα ΜΜΕ του Μεξικού υποστηρίζουν ότι ο Πινέδα έχει ήδη συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους της συνεργασίας του με τη Μοντερέι.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο απλή δεν είναι. Ο Μεξικανός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2027, στο οποίο προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ και όχι σε δόσεις. Εφόσον η συγκεκριμένη ρήτρα δεν ενεργοποιηθεί, η τελική απόφαση για την παραμονή ή την παραχώρησή του ανήκει αποκλειστικά στην ΑΕΚ.

Την ίδια ώρα, ο έγκυρος Μεξικανός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο παρουσιάζει την υπόθεση ως απόλυτα αμφίρροπη.

«Ρώτησα σήμερα πώς έχει το θέμα. Μου λένε 50-50. Οι πιθανότητες είναι 50% ο Ορμπελίν να δεχθεί να ανανεώσει στην ΑΕΚ, όπου έχει ακόμα έναν χρόνο στο συμβόλαιό του, και 50% να τον αγοράσει η Μοντερέι για να επιστρέψει στο Μεξικό υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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