OMEGA Milano Cortina 2026: Το Seamaster που δεν μοιάζει με... Seamaster

Ξέχνα για λίγο την εικόνα του James Bond που βγαίνει από τα τροπικά νερά με ένα μπλε Seamaster στον καρπό, καθώς η OMEGA άφησε τις παραλίες, φόρεσε τα χειμωνιάτικά της και ανέβηκε στις Άλπεις.

Το αποτέλεσμα ακούει στο όνομα Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026 που ίσως είναι η πιο ανατρεπτική εκδοχή του εμβληματικού καταδυτικού ρολογιού των τελευταίων ετών. Ένα Seamaster που, αντί να σου φέρνει στο μυαλό υφάλους και εξωτικά νησιά, σε ταξιδεύει σε χιονισμένες πλαγιές, σαλέ με αναμμένο τζάκι και après-ski απογεύματα με ένα Negroni στο χέρι. Και ξέρεις κάτι; Του πάει περισσότερο απ' όσο περιμέναμε.

Το Seamaster που... άλλαξε εποχή

Τα περισσότερα Seamaster είναι αναγνωρίσιμα από χιλιόμετρα. Το μπλε ή το μαύρο καντράν αποτελούν σχεδόν σήμα κατατεθέν της σειράς, ωστόσο, η OMEGA αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό.

Η λευκή κεραμική κάσα των 43,5 χιλιοστών και το φωτεινό μεν, αλλά σχεδόν παγωμένο καντράν δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Πάνω από όλα όμως, θυμίζει αντικείμενο σχεδιασμένο μέσα σε κάποιο εργαστήριο στις ελβετικές Άλπεις, με έμπνευση από παγετώνες και χιονοθύελλες.

Άλλωστε, το ρολόι δημιουργήθηκε για να τιμήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, συνεχίζοντας τη σχέση της OMEGA με την ολυμπιακή χρονομέτρηση που κρατά σχεδόν έναν αιώνα, χωρίς να μοιάζει καθόλου με τις κλασικές επετειακές εκδόσεις που αλλάζουν απλώς χρώμα και προσθέτουν ένα λογότυπο στο πίσω μέρος.

Όταν το λευκό γίνεται πιο εντυπωσιακό από το μπλε

Το λευκό κεραμικό κυριαρχεί παντού, ενώ το καντράν εγκαταλείπει το χαρακτηριστικό κυματιστό μοτίβο της σειράς.

Στη θέση του υπάρχει μια frosted επιφάνεια που θυμίζει φρεσκοπαγωμένο χιόνι, με laser engraved λεπτομέρειες που δημιουργούν παιχνίδια φωτός ανάλογα με τη γωνία που πέφτει ο ήλιος. Θα λέγαμε ότι αποτελεί από εκείνα τα ρολόγια που δύσκολα θα φωτογραφηθούν όσο όμορφα δείχνουν στην πραγματικότητα. Δεν έχει φωτογένεια μεν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγει και… άσχημο. Καθόλου μάλιστα.

Η μικρή πινελιά που κάνει τη διαφορά είναι ο δείκτης των δευτερολέπτων, ο οποίος καταλήγει σε μια πολύχρωμη διαβάθμιση, εμπνευσμένη από τα χρώματα των Αγώνων του Milano Cortina.

Διακριτικό, αλλά αρκετό ώστε να ξεχωρίζει.

Η ουσία βρίσκεται κάτω από το καντράν

Όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η εμφάνιση, η OMEGA ξέρει ότι ένα Seamaster δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στο στιλ, για αυτό και στο εσωτερικό του βρίσκεται ο Co-Axial Master Chronometer Calibre 8806, ένας από τους πιο αξιόπιστους μηχανισμούς της εταιρείας.

Διαθέτει πιστοποίηση Master Chronometer, αντοχή σε ισχυρά μαγνητικά πεδία, εξαιρετική χρονομετρική ακρίβεια και απόθεμα ισχύος 55 ωρών. Αν το αφήσεις στο κομοδίνο για ένα Σαββατοκύριακο, θα συνεχίσει να δουλεύει χωρίς να σου κρατήσει... μούτρα.

Παραμένει, πάνω απ' όλα, ένα Seamaster

Παρά την αλπική αισθητική του, δεν παύει να είναι ένα αυθεντικό Diver 300M, το οποίο μεταφράζεται σε στεγανότητα έως τα 300 μέτρα, κορυφαία ποιότητα κατασκευής, με όλες τις προδιαγραφές που έκαναν τη συγκεκριμένη σειρά σημείο αναφοράς στην ωρολογοποιία.

Οπότε, αν αποφασίσεις να κάνεις κατάδυση σε μια παγωμένη λίμνη στις Άλπεις ή απλώς επισκεφθείς τον Όλυμπο, το Seamaster δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα. Το αν θα αντέξεις εσύ να μπεις στο νερό, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.