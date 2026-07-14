«Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στον Τζόουνς Γκαρσία»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτηση ενίσχυσης στην περιφέρεια και, σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, έχει καταθέσει πρόταση στον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία, επιδιώκοντας να τον ντύσει στα ερυθρόλευκα.

Όπως αναφέρει Αμερικανός δημοσιογράφος, οι επαφές των δύο πλευρών εξελίχθηκαν σε θετικό κλίμα, με την πρόταση των Πειραιωτών να αφορά διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική προσφορά, που δείχνει τη διάθεση του Ολυμπιακού να επενδύσει στον Δομινικανό γκαρντ, τον οποίο παρακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το όνομά του συνδέεται με τους «ερυθρόλευκους». Το περασμένο καλοκαίρι ο Τζόουνς Γκαρσία είχε δεχθεί πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Ολυμπιακό, ωστόσο είχε επιλέξει να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυνηγώντας το όνειρο του NBA μέσω των Σαν Αντόνιο Σπερς.