«Οριστική συμφωνία ΠΑΟΚ και Άτλας για Σάντσες»

Ο Χόρχε Σάντσες βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, καθώς μεξικανικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία με την Άτλας για τη μεταγραφή του διεθνούς δεξιού μπακ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «am.com.mx», οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του 28χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στο Μεξικό, λίγους μόλις μήνες μετά τη μεταγραφή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σάντσες αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Φεβρουάριο από την Κρουζ Αζούλ, με το κόστος της μεταγραφής να ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριάμισι ετών. Ωστόσο, δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Στο διάστημα της παρουσίας του στον «Δικέφαλο του Βορρά», ο Μεξικανός αμυντικός πραγματοποίησε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας μία ασίστ.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, η επισημοποίηση της μεταγραφής στην Άτλας αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, ολοκληρώνοντας πρόωρα τη θητεία του Σάντσες στον ΠΑΟΚ.