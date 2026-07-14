Φαβορί ο Πίρλο για τον πάγκο της Ιταλίας

Η εθνική ομάδα της Ιταλίας συνεχίζει την αναζήτηση του νέου της προπονητή μετά την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο, με το όνομα του Αντρέα Πίρλο να βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο.

Οι «Ατζούρι» έμειναν χωρίς τεχνικό έπειτα από την παραίτηση του Γκατούζο, η οποία ακολούθησε την αποτυχία της ομάδας να εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Έκτοτε, αρκετά μεγάλα ονόματα έχουν συνδεθεί με τον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα», όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα, που είναι ελεύθερος μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και οι Ρομπέρτο Μαντσίνι και Αντόνιο Κόντε.

Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, ο εκλεκτός της νέας διοίκησης της ιταλικής ομοσπονδίας φαίνεται πως είναι ο Αντρέα Πίρλο.

Όπως αναφέρεται, ο νέος τεχνικός διευθυντής Πάολο Μαλντίνι, σε συνεργασία με τον σύμβουλο της ομοσπονδίας Λεονάρντο, επιθυμούν να εμπιστευτούν την τεχνική ηγεσία στον άλλοτε θρύλο της Μίλαν και της Γιουβέντους.

Ο Πίρλο, που αυτή την περίοδο εργάζεται σε ομάδα του Ντουμπάι, θεωρείται το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει την Ιταλία σε μια νέα εποχή και να επαναφέρει την εθνική ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο, αρχής γενομένης από το Nations League του Σεπτεμβρίου.