Αστέρας Τρίπολης: Συμφώνησε κι επιστρέφει στην Αρκαδία ο Κουρμπέλης

Σε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του καλοκαιριού προχώρησε ο Αστέρας AKTOR, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία.

Ο διεθνής μέσος γυρίζει στην Τρίπολη ύστερα από περίπου εννέαμισι χρόνια, έχοντας στο μεταξύ διαγράψει μια αξιόλογη διαδρομή σε Ελλάδα, Τουρκία και Σαουδική Αραβία.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αλ Καλίτζ, ο 32χρονος χαφ έμεινε ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Οι άνθρωποι του Αστέρα κινήθηκαν γρήγορα, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και εξασφάλισαν την επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις και ηγετικά χαρακτηριστικά.

Η εμπειρία του αναμένεται να προσφέρει ποιότητα, ισορροπία και προσωπικότητα στον άξονα της ομάδας, ενώ παράλληλα παραμένει βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά την αποχώρησή του από τον Αστέρα, ο Κουρμπέλης φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με τις Φατίχ Καραγκιουμρούκ και Τραμπζονσπόρ. Τελευταίος σταθμός ήταν η Αλ Καλίτζ στη Saudi Pro League.

Συνολικά στην επαγγελματική του διαδρομή έχει καταγράψει 401 επίσημες συμμετοχές, σημειώνοντας 14 γκολ και μοιράζοντας 13 ασίστ, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σταθερότητα και τη συνέπειά του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο έμπειρος μέσος αναμένεται να βρεθεί στην Τρίπολη την Τετάρτη, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.