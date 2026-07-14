Δεν θα κινηθεί νομικά για το επεισόδιο με τον Αντεμπάγιο ο Χίρο

Δεν σκοπεύουν να δώσουν συνέχεια στο ζήτημα οι δύο παίκτες.

Δεν θα κινηθεί νομικά για το επεισόδιο με τον Αντεμπάγιο ο Χίρο
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Ο Μπαμ Αντεμπάγιο και ο Τάιλερ Χίρο βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας στις ΗΠΑ, όχι για τις επιδόσεις τους στο παρκέ, αλλά για το σοβαρό επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε μεταξύ τους στο Λας Βέγκας, στο περιθώριο της Summer League. Παρ' όλα αυτά, όλα δείχνουν πως η υπόθεση δεν θα έχει συνέχεια.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια στην εκπομπή NBA Today του ESPN, ο Χίρο δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του πρώην συμπαίκτη του, ενώ και οι δύο πλευρές επιθυμούν να αφήσουν πίσω τους το περιστατικό.

«Ο Τάιλερ Χίρο δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή κάποια νομική ενέργεια. Η εικόνα που υπάρχει είναι πως τόσο εκείνος όσο και ο Μπαμ Αντεμπάγιο θέλουν να προχωρήσουν και να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός δημοσιογράφος.

Δεν έχει ανοίξει έρευνα το NBA

Παρά τις πληροφορίες ότι υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας, το NBA δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στην έναρξη επίσημης έρευνας.

Ο Χαράνια σημείωσε πως το διαθέσιμο οπτικό υλικό ενδέχεται να εξεταστεί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια σχετική απόφαση. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της λίγκας δήλωσε στη Miami Herald πως δεν έχει αποφασιστεί αν θα διεξαχθεί έρευνα για το συμβάν.

Τι συνέβη στο Λας Βέγκας

Το επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε σε προπονητικό χώρο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας, όπου διεξάγονταν δραστηριότητες της Summer League. Σύμφωνα με το ESPN, ο Αντεμπάγιο φέρεται να χτύπησε τον Χίρο στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της έντασης.

Στο σημείο δεν κλήθηκε η αστυνομία, ενώ οι δύο παίκτες αποχώρησαν χωρίς να υπάρξει νέα αντιπαράθεση.

Ρήγμα στις σχέσεις τους από την περασμένη σεζόν

Οι πληροφορίες του ESPN αναφέρουν πως η ένταση μεταξύ των δύο παικτών δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά αποτελεί συνέχεια μιας σχέσης που είχε επιδεινωθεί ήδη από την τελευταία τους κοινή χρονιά στους Μαϊάμι Χιτ.

Αντεμπάγιο και Χίρο υπήρξαν συμπαίκτες για επτά σεζόν, οδηγώντας το Μαϊάμι δύο φορές στους τελικούς του NBA, το 2020 και το 2023. Η κοινή τους πορεία ολοκληρώθηκε όταν ο Χίρο μετακινήθηκε στους Μιλγουόκι Μπακς, στο πλαίσιο της μεγάλης ανταλλαγής που έστειλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ.

Τόσο οι Χιτ όσο και οι Μπακς επιβεβαίωσαν ότι γνώριζαν για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε περαιτέρω σχόλια.

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