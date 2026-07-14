· Μπαρτσελόνα

«Έκλεισε» Στάνλεϊ Ουμούντε η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έκλεισε μια ακόμη μεταγραφή.

«Έκλεισε» Στάνλεϊ Ουμούντε η Μπαρτσελόνα
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Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο και βρίσκεται μία ανάσα από ακόμη μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της.

Μετά τις αφίξεις των Ενκαμούα και Τζάστιν Ρόμπινσον, αλλά και τη συμφωνία με τον Ταϊρίς Μάρτιν, οι «μπλαουγκράνα» φαίνεται πως έχουν καταλήξει και στον επόμενο στόχο τους, ενισχύοντας περαιτέρω την περιφερειακή τους γραμμή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Encestando, η ισπανική ομάδα έχει δώσει τα χέρια με τον Στάνλεϊ Ουμούντε, ο οποίος ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το πρώτο μεγάλο βήμα της καριέρας του στην Ευρώπη.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Ουμούντε αγωνίστηκε σε δύο αναμετρήσεις με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ συνολικά στην καριέρα του στο ΝΒΑ μετρά 49 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 3 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 8,2 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

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