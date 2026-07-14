Μουντιάλ 2026, Αγγλία – Αργεντινή: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα

Η Ατλάντα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής ενόψει του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, με τις τοπικές Αρχές να εφαρμόζουν εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι της Τετάρτης συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Για τον λόγο αυτό, η αστυνομία της Ατλάντα έχει ενισχύσει την παρουσία της περιμετρικά του γηπέδου, στις ζώνες φιλάθλων και στα κεντρικά σημεία της πόλης, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε περιστατικό.

Στο επιχειρησιακό πλάνο συμμετέχουν επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις, προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας και ειδικές μονάδες, ενώ θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι στις εισόδους του σταδίου και στις περιοχές όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός φιλάθλων.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Αγγλία διεκδικεί την επιστροφή της σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1966, ενώ η Αργεντινή θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Με χιλιάδες φιλάθλους να αναμένονται στις εξέδρες, οι Αρχές χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο ημιτελικό ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας της διοργάνωσης.