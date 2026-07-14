«Πρόταση της Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλη»

Ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, έπειτα από την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ.

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, η Άρσεναλ έχει ήδη προχωρήσει σε διερευνητική επαφή με τη βελγική ομάδα, ζητώντας πληροφορίες για την περίπτωση του Έλληνα διεθνή. Προς το παρόν δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση, ωστόσο οι «Κανονιέρηδες» παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Το ενδιαφέρον της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα φαίνεται να συνδέεται και με τις πιθανές αλλαγές στο ρόστερ της. Ο Λεάντρο Τροσάρ φέρεται να βρίσκεται κοντά στην έξοδό του, με τη Μπεσίκτας να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος προορισμός του. Εφόσον ολοκληρωθεί η αποχώρησή του, η Άρσεναλ αναμένεται να κινηθεί για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης, με τον Τζόλη να αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται.

Ο 24χρονος εξτρέμ, ο οποίος φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Premier League, προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά με την Κλαμπ Μπριζ. Σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 22 γκολ και 29 ασίστ, επιδόσεις που τον έχουν φέρει στο στόχαστρο αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.