Ζωντανά από το εστιατόριο 1055 το... μουντιαλικό party του Onsports.

Το Mundial Mode: ON έρχεται ζωντανά σε Special... Night Edition στις 20:30, από την πιο όμορφη θέα της Αθήνας, και συγκεκριμένα τη βεράντα του εστιατορίου 1055.

Την ίδια ώρα με το event του Onsports, Mundial Night Party, οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Βαγγέλης Πάτας, μεταδίδουν με τη δική τους special ενέργεια το pre-game του μεγάλου ημιτελικού, Γαλλία-Ισπανία.

Ένα live πολύ διαφορετικό από όλα όσα έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Μην το χάσετε!