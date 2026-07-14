Νέα ισοψηφία Αλαφούζου-Μαρινάκη στις εκλογές της Λίγκας!

Το ΔΣ της Λίγκας δεν έβγαλε ξανά «λευκό καπνό»

Νέα ισοψηφία Αλαφούζου-Μαρινάκη στις εκλογές της Λίγκας!
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Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε για δεύτερη φορά η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου προέδρου της Super League, καθώς ούτε η νέα ψηφοφορία κατάφερε να αναδείξει νικητή.

Οι δύο υποψήφιοι, Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος, συγκέντρωσαν από επτά ψήφους, με τις ισορροπίες μεταξύ των ΠΑΕ να παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με την πρώτη εκλογική διαδικασία.

Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ξανά στο 7-7, γεγονός που παρατείνει την εκκρεμότητα για την προεδρία της Λίγκας και οδηγεί τις ομάδες είτε σε νέο γύρο ψηφοφορίας είτε σε διαβουλεύσεις, με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

Υπέρ της υποψηφιότητας του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός και Κηφισιά.

Από την άλλη πλευρά, τον Βαγγέλη Μαρινάκη στήριξαν οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Αστέρας AKTOR, Καλαμάτα και Βόλος.

Η ΕΠΟ έχει ψηφίσει λευκό.

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