Ολοκλήρωσε το «μπαμ» με Ζόμερ η Κλαμπ Μπριζ

Η Κλαμπ Μπριζ ολοκλήρωσε μία μεταγραφή υψηλού επιπέδου για τη θέση του τερματοφύλακα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιαν Ζόμερ. Ο έμπειρος Ελβετός γκολκίπερ μετακομίζει στο Βέλγιο ως ελεύθερος και αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την εστία των πρωταθλητών.

Ο 37χρονος διεθνής τερματοφύλακας ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Ίντερ, καθώς δεν βρισκόταν στα αγωνιστικά πλάνα του Κριστιάν Κίβου για τη νέα σεζόν. Έτσι, έμεινε ελεύθερος από τους «νερατζούρι» και δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Κλαμπ Μπριζ κινήθηκε άμεσα για την περίπτωσή του, εξασφαλίζοντας την υπογραφή ενός από τους πιο έμπειρους τερματοφύλακες της ευρωπαϊκής σκηνής.