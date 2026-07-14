«Ενδιαφέρεται για τον Όσο ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, με τον 22χρονο αριστερό μπακ της Σεβίλλης, Όσο, να εμφανίζεται ως ένας από τους υποψήφιους στόχους των Πειραιωτών.

Η φημολογούμενη αποχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα από το ρόστερ επιταχύνει τις εξελίξεις στην Πλατεία Αλεξάνδρας, με τα ισπανικά Μέσα να εμπλέκουν ενεργά την ελληνική ομάδα στο παιχνίδι για τον νεαρό άσο της Σεβίλλης.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «AS», η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε ήδη την πρώτη της επίσημη κίνηση καταθέτοντας πρόταση στη Σεβίλλη. Η προσφορά ωστόσο απορρίφθηκε, με τον ισπανικό σύλλογο να αξιώνει τον ποδοσφαιριστή με ένα ποσό πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, με τους Ισπανούς να συνδέουν την περίπτωσή του και με τους νταμπλούχους Ελλάδας λόγω του κοινού ιδιοκτησιακού καθεστώτος με τον αγγλικό σύλλογο.

Την περσινή σεζόν, ο Όσο κατέγραψε συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 2.165' αγωνιστικά λεπτά.