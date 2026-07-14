Παρελθόν ο Νίμπο από την Αρμάνι Μιλάνο

Ο Τζος Νίμπο βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, καθώς η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό σέντερ έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας.

Ο 28χρονος ψηλός κατέγραψε 9,3 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ μέσο όρο ανά παιχνίδι, συγκεντρώνοντας 13,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στη φετινή σεζόν στη EuroLeague.