Παρελθόν ο Νίμπο από την Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τζος Νίμπο.

Παρελθόν ο Νίμπο από την Αρμάνι Μιλάνο
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Ο Τζος Νίμπο βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, καθώς η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό σέντερ έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας.

Ο 28χρονος ψηλός κατέγραψε 9,3 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ μέσο όρο ανά παιχνίδι, συγκεντρώνοντας 13,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στη φετινή σεζόν στη EuroLeague.

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