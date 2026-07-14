Παναθηναϊκός: Χωρίς Καλάμπρια στη Βιέννη – Ενοχλήσεις ο Ιταλός

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Παναθηναϊκό, πριν την αναχώρηση για την Αυστρία. Όπου θα διεξαχθεί η… πρόβα τζενεράλε της ομάδας κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης (Τετάρτη 15/7), ενόψει των επίσημων αγώνων.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια στην προπόνηση του «τριφυλλιού» αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο. Όπως είναι λογικό προκλήθηκε ανησυχία, με τον Ιταλό μπακ του «τριφυλλιού» να αποφασίζεται πως θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Για παν ενδεχόμενο, οι «πράσινοι» αποφάσισαν ο έμπειρος άσος να μην είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει για την Αυστρία.