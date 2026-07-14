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Ανακοίνωσε Χατζηστραβό ο Πανιώνιος

Στον Πανιώνιο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζήσης Χατζηστραβός, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Ανακοίνωσε Χατζηστραβό ο Πανιώνιος
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Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζήση Χατζηστραβού, ενισχύοντας την προσπάθεια για άνοδο στη Super League 1.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με τα χρώματα της ΑΕΛ, καταγράφοντας συνολικά 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ σε 842' λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ζήση Χατζηστραβό.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1999, αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια και τα δύο άκρα της επίθεσης.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, με τα οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Κ19, πριν κάνει το επόμενο βήμα στην επαγγελματική του καριέρα.

Ακολούθησε η παρουσία του στην ΑΕ Καραϊσκάκης, όπου πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με 21 συμμετοχές και 9 γκολ, επίδοση που του άνοιξε τον δρόμο για τη Super League με τη φανέλα της Λαμίας. Στη συνέχεια και για τις αγωνιστικές περιόδους 2023-24 και 2024-25, αποτέλεσε βασικό στέλεχος του Πανσερραϊκού, καταγράφοντας συνολικά 53 συμμετοχές, 5 γκολ και 6 ασίστ στη Super League. Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του ήταν η ΑΕΛ με την οποία μέτρησε 25 συμμετοχές και ένα γκολ στην πρώτη κατηγορία.

Ζήση, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την «κυανέρυθρη» φανέλα.

https://www.instagram.com/p/Daxw6MzCowr/
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