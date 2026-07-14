Μαρινάκης για Αλαφούζο: «Δεν θα ήθελα η Λίγκα να έχει την ίδια τύχη με τον Παναθηναϊκό»

Το σίριαλ για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Super League κορυφώνεται, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη να προχωρά σε μια κίνηση της τελευταίας στιγμής προκειμένου να αποτραπεί η εκλογή του Γιάννη Αλαφούζου.

Μετά από δύο διαδοχικές ισοψηφίες που ανέτρεψαν το σκηνικό της σχεδόν βέβαιης επανεκλογής του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης απέστειλε νέα επιστολή —η οποία κοινοποιήθηκε και στον Γενικό Γραμματέα της UEFA, Θόδωρο Θεοδωρίδη— καταθέτοντας τρία νέα ονόματα για την ηγεσία του συνεταιρισμού.

Αφού οι ενωτικές εισηγήσεις της ΕΠΟ για συνδιοίκηση έπεσαν στο κενό, ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρολεύκων» επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα ενόψει της αυριανής (15/7), καθοριστικής ψηφοφορίας. Στην επιστολή του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει να αποφευχθεί η προεδρία του, ώστε η Λίγκα να μην έχει τα ίδια «αποτυχημένα αποτελέσματα» που έχει η ομάδα του τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, από τα βέλη του δεν ξέφυγαν ούτε ο Ιβάν Σαββίδης αλλά ούτε και η τωρινή διοίκηση της ΕΠΟ.

Αναλυτικά η επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Αξιότιμη Κα. Κοξένογλου,

Με γνώμονα το καλό του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για τον Συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League, πέραν της κυρίας Κ. Κοξένογλου (ΠΑΕ Ατρόμητος) τους κυρίους Μ. Λυσσάνδρου (ΠΑΕ ΑΕΚ) και Γ. Μποροβήλο (ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης).

Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του Συνεταιρισμού μας αλλά και οι επιτυχίες στις ομάδες τους.

Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για τον Συνεταιρισμό.

Μακριά από εγωισμούς και παλιές λογικές πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές- κυβερνητικές πιέσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευθεί το όποιο κύρος διαθέτει η ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο Πρόεδρός της, μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη.

Θα ήθελα όλα τα Μέλη του Συνεταιρισμού να σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρόταση και όποιος και από τους τρείς αν επιλεγεί από το σώμα θα έχει την πλήρη αποδοχή μου.

Με εκτίμηση,

Ευάγγελος Μαρινάκης

Πρόεδρος ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»