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Ολυμπιακός - Τζόσεφ μαζί και τη νέα σεζόν

Κοινή πορεία θα ακολουθήσουν Ολυμπιακός και Κόρι Τζόσεφ, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για την επέκταση της συνεργασίας τους για έναν ακόμη χρόνο.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός - Τζόσεφ μαζί και τη νέα σεζόν
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Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της ανανέωσης του Κόρι Τζόσεφ στον Ολυμπιακό, με τον 34χρονο να συμφωνεί στην επέκταση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Καναδός γκαρντ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Πρωταθλητών Ευρώπης, με την ομάδα του Πειραιά έπειτα από εισήγηση του Γιώργου Μπαρτζώκα να μην ενεργοποιεί το out στο συμβόλαιο και τις δύο πλευρές να συνεχίζουν μαζί την κοινή τους πορεία.

Ο πρώην Πρωταθλητής με τους Σαν Αντόνιο Σπερς έβαλε το δικό του λιθαράκι ώστε ο Ολυμπιακός να πανηγυρίσει την επιστροφή στον θρόνο της EuroLeague έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια, κερδίζοντας με το σπαθί του ενεργό ρόλο στο ροτέισον.

Την περσινή σεζόν, ο Τζόσεφ είχε κατά μέσο όρο 5.4 πόντους, 2.0 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα σε 22 παιχνίδια EuroLeague και GBL, σουτάροντας με 41.3% εντός πεδιάς.

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