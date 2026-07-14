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Γαλλία - Ισπανία: Οι ενδεκάδες του μεγάλου ημιτελικού

Δείτε τις αρχικές επιλογές Γαλλίας και Ισπανίας για την μεταξύ τους «τιτανομαχία» στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Γαλλία - Ισπανία: Οι ενδεκάδες του μεγάλου ημιτελικού
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Η μεγάλη ώρα έφτασε. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Ντάλας το βράδυ της Τρίτης (14/7, 22:00), στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με φόντο τον τελικό της ερχόμενης Κυριακής.

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Λίγη ώρα πριν την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές συνθέσεις.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν - Ντιν, Ουπαμεκανό, Σαλίμπα, Κουντέ - Ραμπιό, Τσουαμενί - Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαρκολά - Εμπαπέ.

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Όλμο - Γιαμάλ, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ

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