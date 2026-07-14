Γαλλία - Ισπανία: Οι ενδεκάδες του μεγάλου ημιτελικού

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Ντάλας το βράδυ της Τρίτης (14/7, 22:00), στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με φόντο τον τελικό της ερχόμενης Κυριακής.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές συνθέσεις.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν - Ντιν, Ουπαμεκανό, Σαλίμπα, Κουντέ - Ραμπιό, Τσουαμενί - Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαρκολά - Εμπαπέ.

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Όλμο - Γιαμάλ, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ