«Κλείνει στον Ολυμπιακό ο Όσο»

Προ των πυλών του Ολυμπιακού φαίνεται να βρίσκεται ο 23χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Όσο, καθώς, μετά το δημοσίευμα της «AS», το Sky Sports αναφέρει πως οι Πειραιώτες ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τη Σεβίλλη για τη μεταγραφή του.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται δυναμικά για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στην αγορά λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται από το εξωτερικό και κυρίως από τη Ρίβερ Πλέιτ για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όσο αποτελεί τον εκλεκτό για τη θέση. Ο νεαρός Ισπανός είναι προϊόν των ακαδημιών της Σεβίλλης και θεωρείται μια εξαιρετικά ποιοτική προσθήκη. Όπως αποκαλύπτει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος του Sky Sport, Λούκα Μπεντόνι, υπάρχει ήδη προφορικό deal ανάμεσα στον ισπανικό σύλλογο και το Group των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους. Παρότι ο παίκτης βρισκόταν και στα ραντάρ της Νότιγχαμ Φόρεστ, οι εξελίξεις δείχνουν ότι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι ο Πειραιάς.

Την περσινή σεζόν, ο Όσο κατέγραψε συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 2.165' αγωνιστικά λεπτά.