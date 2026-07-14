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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Χουάντσο μέσω αποθέωσης του Ισπανού!

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτησή του στα social media, ουσιαστικά πιστοποίησε την ανανέωση συμβολαίου του Ισπανού μέχρι το 2030. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Χουάντσο μέσω αποθέωσης του Ισπανού!
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Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχει περάσει τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό και έχει μπροστά του νέο συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Η νέα του συμφωνία με το «τριφύλλι» θα τον κρατήσει στους «πράσινους» μέχρι το 2030 τουλάχιστον. Είδηση που ουσιαστικά επιβεβαίωσε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, με story στο Instagram αποθέωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Με μια φωτογραφία του, έναν εγκέφαλο που συμβολίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση στο μυαλό του Ίβηρα άσου, αλλά και πράσινες καρδιές. Όλο αυτό το συνόδευσε με σύνθημα των οργανωμένων του Παναθηναϊκού που αναφέρει «κόλλησα και τα φάρμακα δεν κάνουν τίποτα, αρρώστησα μόνο εσένα έχω μες στο μυαλό».

Δείτε την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

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