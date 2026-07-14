Επίσημο: Στη Μπεσίκτας ο Τροσάρ

Την απόκτηση του Λεάντρο Τροσάρ ανακοίνωσε η Μπεσίκτας, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να ταράζει τα νερά του τουρκικού και όχι μόνο ποδοσφαίρου.

Οι «Μαύροι Αετοί» ολοκλήρωσαν την μεταγραφή του Βέλγου εξτρέμ, δαπανώντας ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από την Πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ.

Την περσινή σεζόν, ο 31χρονος πραγματοποίησε συνολικά 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό οκτώ γκολ και 11 ασίστ, φτάνοντας επίσης μέχρι τον τελικό του Champions League.

Ο Τροσάρ αγωνίστηκε και με την εθνική Βελγίου στα τελικά του Μουντιάλ 2026, μετρώντας δύο γκολ και τρεις ασίστ σε έξι παιχνίδια.