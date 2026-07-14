Στο «τιμόνι» της Ντουμπάι μέχρι το 2029 ο Πασκουάλ

Την συμφωνία της με τον Τσάβι Πασκουάλ ανακοίνωσε επίσημα η Ντουμπάι, με τον Ισπανό προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2029 με την ομάδα από τα Αραβικά Εμιράτα.

Ο 53χρονος βρίσκονταν μέχρι πρότινος στο «τιμόνι» της Μπαρτσελόνα, από την οποία και αποχώρησε λίγο πριν το τέλος της περσινής σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ντουμπάι:

«Η Dubai Basketball ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια, έως το 2029.

Ο έμπειρος Καταλανός τεχνικός προέρχεται από την FC Barcelona, όπου εργάστηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, οδηγώντας την ομάδα στους τελικούς της Liga ACB.

Ο Πασκουάλ θεωρείται ευρέως ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι ομάδες του διακρίνονται για τη σαφή αγωνιστική τους ταυτότητα, την πειθαρχία, τη φιλοσοφία τους και τη μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.»