Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Κρίστιανσεν - Η αποστολή για το φιλικό κόντρα στη Ραπίντ

Την προετοιμασία του ενόψει του φιλικού αγώνα κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός και πλέον πετάει για Αυστρία.

Το... μενού της σημερινής ημέρας (14/7) περιείχε έντονο άρωμα νέων προσώπων, καθώς το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων», Βίκτορ Κρίστιανσεν, πραγματοποίησε την παρθενική του προπόνηση.

Ο Δανός αμυντικός συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ, όπως ακριβώς έπραξε και ο Φακούντο Πελίστρι.

Το βάρος έπεσε αποκλειστικά στην τακτική, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει πάνω στην κυκλοφορία της μπάλας, τη γρήγορη ανάπτυξη και τις στατικές φάσεις, ζητώντας από τους παίκτες υψηλό ρυθμό και άμεσες αποφάσεις υπό πίεση.

Στο πρόγραμμα έδωσαν το «παρών» και δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας Κ19, ο εξτρέμ Σταύρος Ιωάννου και ο κεντρικός αμυντικός Άγγελος Βύντρα, οι οποίοι κέρδισαν με την παρουσία τους μια θέση στο αεροπλάνο για το παιχνίδι με τη Ραπίντ.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης συμπεριλήφθηκαν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Βύντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.