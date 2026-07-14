· Αργεντινή

Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι έτρεχε να μπει στο πούλμαν, μετά την εντολή Σκαλόνι! (Video)

Η εντυπωσιακή στιγμή με τους παίκτες της Αργεντινής να τρέχουν στο πούλμαν μόλις ο προπονητής τους έκανε παρατήρηση για καθυστέρηση στην αναχώρηση της αποστολής – Μεταξύ αυτών και ο Λιονέλ Μέσι!

Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι έτρεχε να μπει στο πούλμαν, μετά την εντολή Σκαλόνι! (Video)
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Η επιτυχία μιας ομάδας, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στους διακριτούς ρόλους, στο να μπαίνει το «εγώ» κάτω απ’ το «εμείς». Ακόμη κι αν αυτό το «εγώ» είναι το σπουδαιότερο στον ποδοσφαιρικό πλανήτη εδώ και πολλά χρόνια: Αυτό του Λιονέλ Μέσι.

Έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, ένα video έξω απ’ τα αποδυτήρια μετά το ματς της Αργεντινής με την Ελβετία. Εκεί λοιπόν, έχει επιβιβαστεί ο Λιονέλ Σκαλόνι στο πούλμαν στην αποστολής. Κάποιοι παίκτες ακόμη δεν έχουν ανέβει.

Ο τεχνικός της «αλμπισελέστε» εκνευρισμένος κατέβηκε και έδειχνε το ρολόι, λέγοντας σε όσους έλειπαν πως άργησαν. Αμέσως άρχισαν όλοι να τρέχουν προς το πούλμαν. Μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι! Χωρίς τουπέ, χωρίς να δείξει ενοχλημένος.

Ίσως αυτός να είναι ένας απ’ τους λόγους που η Αργεντινή έχει κατακτήσει δύο Κόπα Αμέρικα, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και βρίσκεται στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, από τότε που έγινε «Σκαλονέτα». Δηλαδή η ομάδα του Σκαλόνι.

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