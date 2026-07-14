Mundial Mode: ON: Live το Special Night Party του Onsports
Η εκπομπή που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα!
Το Mundial Mode: ON έρχεται και πάλι ζωντανά με ένα ξεχωριστό Special Night Edition στις 20:30, από ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Αθήνας, τη βεράντα του εστιατορίου 1055.
Παράλληλα με το Mundial Night Party του Onsports, ο Γιώργος Κυριακόπουλος και ο Βαγγέλης Πάτας παίρνουν θέση και μεταφέρουν τη δική τους ξεχωριστή ενέργεια μέσα από το pre-game του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.
Ένα live διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, με μοναδική ατμόσφαιρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε!