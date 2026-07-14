Η εκπομπή που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα!

Το Mundial Mode: ON έρχεται και πάλι ζωντανά με ένα ξεχωριστό Special Night Edition στις 20:30, από ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Αθήνας, τη βεράντα του εστιατορίου 1055.

Παράλληλα με το Mundial Night Party του Onsports, ο Γιώργος Κυριακόπουλος και ο Βαγγέλης Πάτας παίρνουν θέση και μεταφέρουν τη δική τους ξεχωριστή ενέργεια μέσα από το pre-game του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ένα live διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, με μοναδική ατμόσφαιρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε!