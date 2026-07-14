Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029 ο Ταχά Αλί

Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Ταχά Αλί, με τους «ασπρόμαυρους» να ανακοινώνουν την συμφωνία με τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο ταχύτατος ακραίος αποτελεί την τρίτη μεταγραφική ενίσχυση για τον «Δικέφαλο του βορρά», έχοντας ως πρόσφατο highlight την συμμετοχή του στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Σουηδία.

Ο Αλί μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στη Μάλμε, όπου συνολικά μέτρησε 132 συμμετοχές με απολογισμό 20 γκολ και 19 ασίστ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τάχα Άλι.

Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2029.

Ο Άλι γεννήθηκε το 1998 στη Στοκχόλμη και ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο σε ηλικία οκτώ ετών στις ακαδημίες της Σπάνγκα.

Το 2017 αγωνίστηκε στη Β’ κατηγορία, ακολούθησε διετής παρουσία στη Στόκσουντ, πριν μεταγραφεί το 2020 στη Σολεντούνα, όπου έκανε την καλύτερη έως τότε σεζόν της καριέρας του, καταγράφοντας δέκα γκολ και δέκα ασίστ σε 29 αγώνες στη Γ’ κατηγορία.

Τον Φεβρουάριο του 2021 μεταπήδησε στην Έρεμπρο, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην Α’ κατηγορία στις 24 Μαΐου απέναντι στη Μάλμε.

Έπειτα από περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Βάστερας, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, με απολογισμό δύο γκολ και οκτώ ασίστ σε 15 αγώνες, βοηθώντας την ομάδα να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Μάλιστα πήρε το βραβείο VLT, ως κορυφαίος αθλητής της πόλης για το 2021, αποτελώντας τον πρώτο ποδοσφαιριστή της Βάστερας, που έλαβε τη συγκεκριμένη διάκριση.

Τον Φεβρουάριο του 2022 μεταγράφηκε στη Χέλσινγκμποργκ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Έναν χρόνο αργότερα, αποκτήθηκε από τη Μάλμε, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της καριέρας του στο τέλος της ίδιας χρονιάς.Ο Άλι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα ανδρών της Σουηδίας στις 12 Ιανουαρίου 2024, σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Εσθονία.

Στον αγώνα αυτό έδωσε την ασίστ για το νικητήριο γκολ, στη νίκη της Σουηδίας με 2-1.Τον Μάιο του 2026 συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Σουηδίας για το Μουντιάλ 2026.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση στις 20 Ιουνίου απέναντι στην Ολλανδία, ενώ κατέγραψε και δεύτερη συμμετοχή στον αγώνα της φάσης των «32» απέναντι στη Γαλλία.