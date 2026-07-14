Ανακοίνωσε τον Μάγκνουσον ο Ατρόμητος

Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χόρντουρ Μάγκνουσον, με τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την ομάδα του Περιστερίου.

Την περσινή σεζόν, ο 33χρονος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Λεβαδειακού, μετρώντας συνολικά 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ σε 1.709' λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ισλανδού, Χόρντουρ Μάγκνουσον, που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας διετούς διάρκειας.

Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον (11/2/1993) είναι αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Αγωνίζεται στη χώρα μας από το καλοκαίρι του 2022, όταν και αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, ενώ την περσινή περίοδο ήταν βασικό στέλεχος του Λεβαδειακού.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, μόλις από την ηλικία των 18 ετών, αποχώρησε από τη Ρέικιαβικ παίρνοντας μεταγραφή στη Γιουβέντους και εν συνεχεία αγωνίστηκε σε Σπέτσια και Τσεζένα με τη μορφή δανεισμού.

Το καλοκαίρι του 2016 ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στην Μπρίστολ Σίτι, στην οποία παρέμεινε για δύο χρόνια πραγματοποιώντας 61 συμμετοχές, με αποτέλεσμα να αποκτηθεί από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το καλοκαίρι του 2018, ομάδα στην οποία καθιερώθηκε ως εμβληματική φυσιογνωμία, έχοντας συνολικά 93 συμμετοχές και πέντε γκολ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ρωσίας και στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Παράλληλα, ο Μάγκνουσον είναι από τους σημαντικότερους αμυντικούς στην ιστορία της χώρας του, έχοντας 54 συμμετοχές με την εθνική Ισλανδίας και μάλιστα τον Μάιο και τον Ιούνιο αγωνίστηκε ως βασικός στις φιλικές αναμετρήσεις κόντρα σε Ιαπωνία και Αργεντινή.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Χόρντουρ Μάγκνουσον, που πήρε τη φανέλα με το νούμερο «32», πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που όλα πήγαν καλά και πλέον είμαι ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου. Είμαι πλέον πολλά χρόνια στην Ελλάδα και γνωρίζω ότι ο Ατρόμητος είναι από τις πιο οργανωμένες ομάδες στη Super League, έχοντας πάντα υψηλούς στόχους και ο τρόπος που με προσέγγισαν οι ιθύνοντες του συλλόγου, έκανε τη διαφορά.

Είχαμε κι άλλες προτάσεις και από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε ο Ατρόμητος, ήθελα πολύ να έρθω γιατί ήξερα ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα.

Είναι μια ομάδα που προσφέρει τα πάντα σε έναν ποδοσφαιριστή για να δουλεύει απερίσπαστος, με ένα κορυφαίο προπονητικό κέντρο και με όσους έχω μιλήσει μου έχουν επιβεβαιώσει την πολύ καλή εικόνα που έχω σχηματίσει.

Θέλω να ευχαριστήσω τον μεγαλομέτοχο, τον κ. Σπανό, τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο για την επιθυμία τους να γίνει αυτή η μεταγραφή και φυσικά τον νέο μου προπονητή, Ντούσαν Κέρκεζ, με τον οποίο μίλησα πολλές φορές και μου έδειξε πόσο με θέλει, εξηγώντας μου και το πλάνο του για μένα.

Πλέον, ανυπομονώ να ενταχθώ κατευθείαν στις προπονήσεις από τις πρώτες κιόλας μέρες της προετοιμασίας, να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες και πλέον όλοι μαζί να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, όπως δηλαδή του αξίζει βάσει των προδιαγραφών της ομάδας.

Θέλω να γνωρίσω και τους οπαδούς μας που πάντα όταν ερχόμουν ως αντίπαλος στο Περιστέρι, δημιουργούσαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα και τώρα χαίρομαι που θα είμαι στη δική τους πλευρά!

ΠΑΜΕ ΑΤΡΟΜΗΤΕ!».