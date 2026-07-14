Φενέρμπαχτσε: «Μία ανάσα από τον Κλάιμπερν»

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα και ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Encestando», οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, με τον Κλάιμπερν να κυκλοφορεί ελεύθερος καθώς η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν αποδέσμευσής του και πλέον προορίζεται από τη Φενέρ ως ο ιδανικός αντικαταστάτης του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος έκανε το άλμα για το NBA και τους Ντάλας Μάβερικς.

Αν ολοκληρωθεί το deal, αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του έμπειρου άσου στην Τουρκία, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί τόσο στη Νταρουσάφακα (2016-17) όσο και στην Αναντολού Εφές (2022-24), προτού φορέσει τις φανέλες της Βίρτους Μπολόνια και της Μπαρτσελόνα.

Την σεζόν που μας πέρασε, ο Κλάιμπερν είχε κατά μέσο όρο 13.8 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αγώνα στην EuroLeague.