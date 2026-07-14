Ρεάλ Μαδρίτης: Κοιτάζει Σούλγκα σε περίπτωση αποχώρησης του Χεζόνια

Σε εγρήγορση βρίσκεται ο οργανισμός της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μάριο Χεζόνια να έχει περιθώριο μέχρι τις 20 Ιουλίου για να αποχωρήσει με προορισμό τον μαγικό κόσμο του NBA.

Όπως είναι φυσιολογικό, η «Βασίλισσα» κοιτάζει εναλλακτικές όσον αφορά τις θέσεις των φόργουορντ, με τον Ουκρανό Μαξ Σούλγκα να αποτελεί λύση σε περίπτωση φυγής του Κροάτη.

Ο 24χρονος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν σαν rookie στο NBA με τους Μπόστον Σέλτικς, μετρώντας συνολικά 11 συμμετοχές, έχοντας περιορισμένο ρόλο στο ροτέισον της ομάδας του Τζο Μαζούλα. Ο Σούλγκα είχε επίσης ενεργό ρόλο στην θυγατρική ομάδα της Βοστώνης, έχοντας κατά μέσο όρο 15.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 6.9 ασίστ ανά αγώνα στη G-League.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «AS», στο ρόστερ της Ρεάλ υπάρχουν αυτή τη στιγμή πέντε παίκτες μεγαλωμένοι στην Ισπανία, ωστόσο ο τραυματισμός του Ουσμάν Γκαρούμπα –που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το μεγαλύτερο μέρος της νέας σεζόν– αναγκάζει τους Μαδριλένους να ψάξουν ακόμη μία προσθήκη προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τις εγχώριες θέσεις στο πρωτάθλημα.

Ο Ουκρανός μετακόμισε στην Ισπανία σε ηλικία 11 ετών για να παίξει μπάσκετ στο Colegio Leones, ενώ στα 14 του εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη για να ενταχθεί στην ακαδημία Basketball School of Excellence στο Τορελντόνες.