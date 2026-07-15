Μουντιάλ 2026: Η μέρα και η ώρα του μεγάλου τελικού

Η Ισπανία είναι μια από τις δύο φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η «φούρια ρόχα» έκαμψε την αντίσταση της Γαλλίας στα ημιτελικά (2-0) και έκλεισε θέση για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης έπειτα από 16 χρόνια.

Το σύνολο του Λουίς Ντε Λα Φουέντε περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία.

Το μεγαλύτερο παιχνίδι του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι προγραμματισμένο για την προσεχής Κυριακή (19/7) στις 22:00, με το «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ να ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχθεί τις δύο ομάδες.