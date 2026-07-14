Βίκος Ιωαννίνων: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Φλόιντ

Η ομάδα της Ηπείρου ενισχύθηκε με τον Αμερικανό που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Κολοσσό και Μαρούσι. 

Βίκος Ιωαννίνων: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Φλόιντ
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Ο Βίκος Ιωαννίνων ενισχύεται στην περιφέρεια ενόψει της «παρθενικής» παρουσίας του στην Greek Basketball League, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζόρνταν Φλόιντ. Ο Αμερικανός γκαρντ διαθέτει εμπειρία από την GBL, καθώς στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες του Κολοσσού Ρόδου και του Αμαρουσίου.

Η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό guard, Jordan Floyd (29, 1.88μ.), για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο!

Ο Floyd δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στο ελληνικό κοινό. Με θητεία σε Κολοσσό Ρόδου και Μαρούσι, έρχεται στα Ιωάννινα για να προσθέσει ποιότητα, εκρηκτικότητα, δημιουργία και "φαρμακερό" σκοράρισμα στην περιφέρειά μας.

Σημαντικότερα Επιτεύγματα & Στατιστικά:

- Το 2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ σε ολόκληρη τη Division II των ΗΠΑ με τον απίστευτο μέσο όρο των 31.9 πόντων ανά αγώνα με το κολέγιο του King, κερδίζοντας παράλληλα τον τίτλο του National Player of the Year (Ron Lenz).

- Πρώτο πέρασμα από την Ελλάδα: Τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στον Κολοσσό Ρόδου, όντας ο "έκτος παίκτης" της ομάδας που εντυπωσίασε στην Basket League, μετρώντας 14.6 πόντους, 2.5 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ σε 22 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

- EuroCup & elite επίπεδο: Τη σεζόν 2022-23 έπαιξε στη γαλλική JL Bourg, με την οποία έφτασε μέχρι τα νοκ-άουτ του EuroCup, έχοντας 14.0 πόντους μ.ό. στη διοργάνωση.

- Εμπειρία σε Τουρκία και Κίνα: Έχει αγωνιστεί επίσης στην απαιτητική τουρκική λίγκα (Bursaspor, Tofaş), στην Κίνα (Zhejiang Lions, Nanjing Monkey Kings), καθώς και στο Μαρούσι και τη Maccabi Ironi Ramat Gan.

Ο Jordan είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του με τα "γεράκια" και να ηγηθεί της προσπάθειάς μας στη μεγάλη κατηγορία!

Jordan, καλωσήρθες στα Ιωάννινα και στην οικογένεια των Γερακιών του Βίκου!»

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