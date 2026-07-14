· Ολυμπιακός

«Σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη η Χαλ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η νεοφώτιστη στην Premier League Χαλ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη.

«Σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη η Χαλ»
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Την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη έχει ξεχωρίσει η Χαλ Σίτι, με δημοσιεύματα από το Νησί να τονίζουν πως η αγγλική ομάδα έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, Μπέν Τζέικομπς αναφέρει πως οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ήδη ξεκινήσει, με την Χαλ να είναι αισιόδοξη πως θα καταφέρει να ολοκληρώσει σύντομα το deal.

Ο 23χρονος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων, με την χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt να ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Την περσινή σεζόν, ο Τζολάκης κατέγραψε συνολικά 43 εμφανίσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 23 παιχνίδια.

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