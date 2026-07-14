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Στον Ολυμπιακό ο Λιμαράκης

Με το σκουφάκι του Ολυμπιακού θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Κωνσταντίνος Λιμαράκης, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα.

Στον Ολυμπιακό ο Λιμαράκης
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Ενισχύεται κάτω από τα δοκάρια η ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, καθώς ο πειραϊκός σύλλογος γνωστοποίησε την απόκτηση του Κώστα Λιμαράκη.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ είναι διεθνής, καθώς πήρε το «βάπτισμα του πυρός» σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022 στο Σπλιτ.

Η σχετική ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού έχει ως εξής:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Λιμαράκη. Ο διεθνής τερματοφύλακας (14/8/1999, 1,92μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Την τελευταία διετία, ο 26χρονος γκολκίπερ αγωνίστηκε με το σκουφάκι του Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Ανδρών, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ, το 2022.

Προηγούμενες ομάδες:

2010-2019 ΝΟ Πατρών

2019-20 ΝΕ Πατρών

2020-24 Πανιώνιος

2024-26 Απόλλων Σμύρνης».

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