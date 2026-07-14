Πήρε εκδίκηση από τον Μπούσε και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Γκστάαντ ο Τσιτσιπάς

Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του 250αριου του Γκστάαντ πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 2-0 σετ του Ιγκνάσιο Μπούσε, παίρνοντας την ρεβάνς για τον αποκλεισμό στη Μαγιόρκα.

Πήρε εκδίκηση από τον Μπούσε και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Γκστάαντ ο Τσιτσιπάς
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο Gstaad Open της Ελβετίας, επικρατώντας με 2-0 σετ του Ιγκνάσιο Μπούσε και παίρνοντας το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε του Περουβιανού αντιπάλου του με 6-4, 6-4, παίρνοντας παράλληλα μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα που είχε γνωρίσει στην παρθενική τους αναμέτρηση στο γρασίδι της Μαγιόρκα.

Με αυτή τη νίκη, ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1 το head-to-head κόντρα στον 22χρονο Λατινοαμερικανό, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του στην αγαπημένη του χωμάτινη επιφάνεια.

Στον γύρο των «16», ο «Στεφ» θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ζερόμ Κιμ (Νο.186).

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