Η πρόταση ενότητας του Γκαγκάτση: «Δίκαιο Μαρινάκης και Αλαφούζος να μοιραστούν τη διετία»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, παρενέβη δραστικά μετά το νέο 7-7 στις εκλογές της Super League, προτείνοντας στους Αλαφούζο και Μαρινάκη να μοιραστούν τη διετή θητεία στην προεδρία.

Θέλοντας να δώσει λύση εκλογικό αδιέξοδο, ο ισχυρός άνδρας της Ομοσπονδίας χαρακτήρισε ως δίκαιο και έντιμο το σενάριο της συνδιοίκησης, προτείνοντας στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αναλάβουν τα ηνία της Λίγκας από έναν χρόνο ο καθένας.

Αναλυτικά η τοποθέτηση Γκαγκάτση:

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της και τα καταστατικά της FIFA και της UEFA, η ΕΠΟ αποτελεί την ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή στην Ελλάδα και ως τέτοια, φέρει την ευθύνη της διοίκησης, της εποπτείας, του ελέγχου και της προστασίας του αθλήματος του ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό και με αποκλειστικό γνώμονα την προαγωγή και ανάπτυξη της κορυφαίας κατηγορίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η ΕΠΟ έχει παραχωρήσει προς τον συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης «Super League», που είναι μέλος της, το σύνολο των εξουσιών που απαιτούνται προκειμένου να διοικήσει και να διαχειριστεί την συγκεκριμένη κατηγορία και να διεξάγει το πρωτάθλημά της.

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το έτος 2006 βασιζόμενος στις αρχές της σύνθεσης των απόψεων, της συνεργασίας, της ενότητας και της αλληλοϋποστήριξης για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων και την επίτευξη των κοινών στόχων των ΠΑΕ- μελών του διαμέσου της προαγωγής και ανάπτυξης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας της Super League, ο Πρόεδρος εκλεγόταν ομόφωνα από τα μέλη διατηρώντας το αξίωμα του για δύο έτη, με την παρέλευση των οποίων εκλεγόταν νέος Πρόεδρος προερχόμενος από άλλη ΠΑΕ- μέλος .

Το 2006 με την ίδρυση της Λίγκας, Πρόεδρος εξελέγη ο Πέτρος Κόκκαλης και είχε συμφωνία κυρίων με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη να παραιτηθεί σε ένα χρόνο και να αναλάβει ο κ. Βαρδινογιάννης κάτι που έγινε.

Επίσης, το 2008 ανέλαβε ο κ. Θανόπουλος από την ΠΑΕ ΑΕΚ ομόφωνα.

Στις αρχαιρεσίες αυτές ωστόσο, η ποδοσφαιρική κοινότητα έγινε μάρτυρας της υποβολής εν τέλει δύο υποψηφιοτήτων, δύο πανίσχυρων επιχειρηματιών με πολλές πτυχές στην κοινωνική και πολιτική ζωή και όχι μόνο στην αθλητική, οι οποίες λειτούργησαν ως αντίθετοι πόλοι, συσπειρώνοντας η κάθε μία από επτά ΠΑΕ- μέλη. Τούτο είχε ως συνέπεια να καταστεί ανέφικτη η εκλογή Προέδρου για 2η φορά και να διαταραχθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνεταιρισμού.

Η ΕΠΟ παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό και ανησυχία την αρνητική εξέλιξη αυτή, θεωρώντας ότι, υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, υφίσταται κίνδυνος να ενταθούν περαιτέρω τα φαινόμενα διχασμού και τοξικότητας στους κόλπους του συνεταιρισμού και κατ΄ επέκταση στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

Επομένως, ως ΕΠΟ έχουμε μία πρόταση:

όπως έγινε και το 2006, έτσι και το 2026 να μοιραστεί η θητεία, τα δύο έτη, ανάμεσα στον κ. Αλαφούζο και στον κ. Μαρινάκη. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για δύο πανίσχυρους επιχειρηματίες, με εγωισμό, με πολλές πτυχές στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, και ο καθένας θα ήθελε να είναι πρόεδρος για μία διετία. Ο κ. Αλαφούζος μπορεί να πει ότι ο κ. Μαρινάκης ήταν την προηγούμενη τετραετία και ότι δεν είναι προτεκτοράτο του Ολυμπιακού η Super League από τα 20 χρόνια παρουσίας να είναι τα δέκα στην προεδρία. Ο κ. Μαρινάκης μπορεί πολύ σωστά να πει ότι εγώ εξελέγην μέσω δημοκρατικής διαδικασίας και μέσω αυτής πήρα την πλειοψηφία και έφερα μια μεγάλη χορηγία στον συνεταιρισμό. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση της ΕΠΟ είναι η μοναδική η οποία μπορεί να δώσει λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Οπότε, η πρόταση μου αυτή τη στιγμή είναι τον πρώτο χρόνο να αναλάβει τη θητεία ο κ. Αλαφούζος. Από το 2026 και να υπάρχει δέσμευση στα πρακτικά και ενώπιον όλων ότι θα έχει αποχωρήσει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2027. Και τον δεύτερο χρόνο ο κ. Μαρινάκης, δηλαδή από το 2027 έως την 30ή Ιουνίου του 2028 – συμπίπτει και με τις εκλογές της ΕΠΟ η λήξη της θητείας. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΟ είναι εγγυήτρια της συμφωνίας πέραν των όσων θα γραφτούν. Καταλαβαίνω ότι και για τους δύο δεν είναι πλήρως ικανοποιητικό ό,τι προτείνουμε, όμως είναι κάτι που θα παρακαλούσα και τους δύο -είστε πανίσχυροι επιχειρηματίες, εδώ όμως είμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να μπαίνει η κόντρα στο ποδόσφαιρο. Η πρότασή μου, λοιπόν, είναι αυτή, το 1+1. Διαφορετικά η ΕΠΟ, ως θεματοφύλακας του ελληνικού ποδοσφαίρου, πραγματικά θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην επόμενη εκλογική διαδικασία κατά την κρίση της. Θεωρώ ότι η πρόταση είναι δίκαιη, έντιμη και σωστή, με τη λογική ότι ο κ. Μαρινάκης ήταν πρόεδρος την προηγούμενη τετραετία, επομένως μπορεί να αναλάβει για έναν χρόνο ο κ. Αλαφούζος και για άλλον έναν ο κ. Μαρινάκης. Δεν θεωρώ ότι η θέση του προέδρου της Super League δίνει δύναμη ή εξουσία σε κάποιον και πέραν αυτού θεωρώ ότι είμαστε η μοναδική Λίγκα που δεν διοικείται από κάποιον διευθύνοντα σύμβουλο. Ο πρόεδρος, πέρα από κάποιες προτάσεις στρατηγικής σημασία όπως η κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως οι κεντρικές χορηγίες, πρέπει απλά να προεδρεύει του διοικητικού συμβουλίου και να μην ασχολείται με την καθημερινότητα της SL.