Παναθηναϊκός: Οι δύο μεταγραφές που ακολουθούν μετά τον Κρίστιανσεν

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βίκτορ Κρίστιανσεν σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης φάσης του μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην ενίσχυση δύο κομβικών θέσεων, με την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός μέσου να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Μία από τις περιπτώσεις που εξακολουθούν να απασχολούν έντονα το «τριφύλλι» είναι εκείνη του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος σύμφωνα με τους Τούρκους είναι κοντά σε συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ.

Τουλάχιστον δύο ακόμη μεταγραφές στο πλάνο

Με τα έως τώρα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο ακόμη προσθήκες μέσα στο καλοκαίρι.

Η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και στη μεσαία γραμμή αποτελεί βασικό στόχο της διοίκησης και του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις, εφόσον προκύψουν αποχωρήσεις ή παρουσιαστούν ευκαιρίες που μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο το ρόστερ.

Οι αποφάσεις του Νίστρουπ και το επιπλέον ημίωρο

Παράλληλα με τις μεταγραφικές εξελίξεις, το ενδιαφέρον στρέφεται στο τελευταίο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης.

Η αναμέτρηση αποτελεί το σημαντικότερο τεστ πριν από την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων του «τριφυλλιού» και θα δώσει στον Τζέικομπ Νίστρουπ την ευκαιρία να δοκιμάσει το αγωνιστικό του πλάνο ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η αποστολή για το φιλικό αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την απογευματινή προπόνηση, με τις επιλογές του Δανού τεχνικού να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διεξαγωγή επιπλέον ημιώρου στην αναμέτρηση με τη Ραπίντ Βιέννης, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος συμμετοχής ποδοσφαιριστών που δύσκολα θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα.