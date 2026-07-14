· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Οι δύο μεταγραφές που ακολουθούν μετά τον Κρίστιανσεν

Οι επόμενες κινήσεις του Παναθηναϊκού μετά τον Κρίστιανσεν.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Οι δύο μεταγραφές που ακολουθούν μετά τον Κρίστιανσεν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βίκτορ Κρίστιανσεν σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης φάσης του μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην ενίσχυση δύο κομβικών θέσεων, με την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός μέσου να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Μία από τις περιπτώσεις που εξακολουθούν να απασχολούν έντονα το «τριφύλλι» είναι εκείνη του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος σύμφωνα με τους Τούρκους είναι κοντά σε συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ.

Τουλάχιστον δύο ακόμη μεταγραφές στο πλάνο

Με τα έως τώρα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο ακόμη προσθήκες μέσα στο καλοκαίρι.

Η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και στη μεσαία γραμμή αποτελεί βασικό στόχο της διοίκησης και του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις, εφόσον προκύψουν αποχωρήσεις ή παρουσιαστούν ευκαιρίες που μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο το ρόστερ.

Οι αποφάσεις του Νίστρουπ και το επιπλέον ημίωρο

Παράλληλα με τις μεταγραφικές εξελίξεις, το ενδιαφέρον στρέφεται στο τελευταίο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης.

Η αναμέτρηση αποτελεί το σημαντικότερο τεστ πριν από την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων του «τριφυλλιού» και θα δώσει στον Τζέικομπ Νίστρουπ την ευκαιρία να δοκιμάσει το αγωνιστικό του πλάνο ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η αποστολή για το φιλικό αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την απογευματινή προπόνηση, με τις επιλογές του Δανού τεχνικού να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διεξαγωγή επιπλέον ημιώρου στην αναμέτρηση με τη Ραπίντ Βιέννης, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος συμμετοχής ποδοσφαιριστών που δύσκολα θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:37 ΣΠΟΡ

Πήρε εκδίκηση από τον Μπούσε και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Γκστάαντ ο Τσιτσιπάς

18:32 SUPER LEAGUE 2

Ανακοίνωσε Χατζηστραβό ο Πανιώνιος

18:19 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Χωρίς Καλάμπρια στη Βιέννη – Ενοχλήσεις ο Ιταλός

17:57 SUPER LEAGUE

Η πρόταση ενότητας του Γκαγκάτση: «Δίκαιο Μαρινάκης και Αλαφούζος να μοιραστούν τη διετία»

17:55 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Έγινε θέμα η πανάκριβη αλυσίδα του Λαμίν Γιαμάλ

17:31 SUPER LEAGUE

Σανταμαρία: «Χαρούμενος που έρχομαι στον ΠΑΟΚ, μου έχουν πει ότι οι φίλαθλοι είναι τρελοί»

17:27 EUROLEAGUE

Παρελθόν ο Νίμπο από την Αρμάνι Μιλάνο

17:09 SUPER LEAGUE

Προεδρία Super League: Η πρόταση της ΕΠΟ που δεν εισακούστηκε και όσα είπε ο Μαρινάκης

16:59 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι δύο μεταγραφές που ακολουθούν μετά τον Κρίστιανσεν

16:35 SUPER LEAGUE

«Ενδιαφέρεται για τον Όσο ο Ολυμπιακός»

16:28 SUPER LEAGUE

Κρίστιανσεν: «Θέλω να έχουμε επιτυχίες και να επαναφέρουμε το μεγαλείο στον Παναθηναϊκό»

16:14 EUROLEAGUE

Eπέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε o Σανλί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας