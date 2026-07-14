Eπέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε o Σανλί

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Σερτάτς Σανλί, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο έμπειρος Τούρκος σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και επιστρέφει στην ομάδα μετά το σύντομο πέρασμά του από την Μπεσίκτας.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Η Ανδρική Ομάδα Μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε κατέληξε σε μονοετή συμφωνία με τον Εθνικό σέντερ Σερτάτς Σανλί (2,12 εκ. - 1991), ο οποίος φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα μας τις σεζόν 2023-24 και 2024-25 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες που πετύχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου πρωταθλήματος EuroLeague. Έχοντας ζήσει 1 EuroLeague, 2 πρωταθλήματα Τουρκίας και 2 Κύπελλα Τουρκίας με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, ο Σερτάτς Σανλί, ο οποίος έχει γράψει το όνομά του στην Κίτρινη Κληρονομιά μας με τα επιτεύγματά του, λέμε "Καλώς ήρθες πίσω στην οικογένεια!" και του ευχόμαστε καλή επιτυχία».