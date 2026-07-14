ΑΕΚ: Το συγκινητικό video για τα εισιτήρια διαρκείας

Η ΑΕΚ θέλει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο δυνατή στη νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία αναμένεται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των μεγάλων αλλαγών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η νέα σεζόν στο BCL αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι δύο φιναλίστ της διοργάνωσης θα εξασφαλίσουν εισιτήριο για το NBA Europe.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν. Η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη (14/07) μέσω ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών καναλιών, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να παρουσιάζει ένα ξεχωριστό βίντεο αφιερωμένο στην ιστορία της ομάδας.

Στο βίντεο αποτυπώνονται σημαντικές στιγμές από την πορεία της Βασίλισσας, με αναφορές στις μεγάλες επιτυχίες, στα ευρωπαϊκά και ελληνικά τρόπαια, αλλά και στις δύσκολες περιόδους που σημάδεψαν τον σύλλογο. Ιδιαίτερη θέση έχουν η ταινία «1968», τα μηνύματα για την ισονομία και τη δικαιοσύνη, καθώς και η ιστορική διαδρομή της ΑΕΚ μετά τον ξεριζωμό της από τη φυσική της έδρα.

Δείτε το βίντεο: