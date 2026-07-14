Κρίστιανσεν: «Θέλω να έχουμε επιτυχίες και να επαναφέρουμε το μεγαλείο στον Παναθηναϊκό»

Όσα είπε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν στο PAOTV:

«Επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό αφού μίλησα με τον προπονητή, τον αθλητικό διευθυντή και τους ανθρώπους του συλλόγου. Μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις, έγινε πολύ ξεκάθαρο για μένα ότι υπάρχει ένα σαφές και ξεκάθαρο όραμα, ώστε η ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια. Το ένιωσα αυτό και μου δημιούργησε κάτι μέσα μου. Ήθελα να γίνω μέλος αυτής της ομάδας παικτών και αυτής της ομάδας εργατικών ανθρώπων, ώστε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Πιστεύω ότι όλοι μαζί, και φυσικά με τα δικά μου χαρακτηριστικά και τη νοοτροπία της σκληρής δουλειάς που έχω, μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Πρώτα απ’ όλα, όταν ένας σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός δείχνει ενδιαφέρον για σένα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο προπονητής, πάντα θα ακούσεις, γιατί το μέγεθος του συλλόγου είναι τεράστιο. Φυσικά, για μένα είναι επιπλέον θετικό ότι γνωρίζω ήδη τον προπονητή. Μετά από όσα πέρασα την περασμένη χρονιά, με τα προβλήματα και τους τραυματισμούς μου, ήταν σημαντικό να κάνω ένα νέο βήμα στην καριέρα μου. Ένα νέο ξεκίνημα, όπου θα μπορούσα να αρχίσω από την αρχή και να έχω κάποιον που να πιστεύει πραγματικά σε μένα. Το να έρθω ξανά στον Νίστρουπ και να συνεργαστώ μαζί του είναι κάτι πολύ όμορφο. Πιστεύω ότι είναι το σωστό βήμα για μένα. Είναι ένας προπονητής άμεσος και απλός, με ξεκάθαρη φιλοσοφία για το πώς πρέπει να παίζει και να δουλεύει μια ομάδα, αλλά και κάθε ποδοσφαιριστής ξεχωριστά. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Ο επόμενος ξεκάθαρος στόχος μου είναι να φέρουμε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι, μετά από μερικές δύσκολες χρονιές στην Premier League με την προηγούμενη ομάδα μου, όπου παλεύαμε για την παραμονή, ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έρθω σε έναν σύλλογο που θα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, θα διεκδικεί το πρωτάθλημα, θα κερδίζει αγώνες και θα κυριαρχεί μέσα στο γήπεδο. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος στόχος.

Όταν άκουσα για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, άκουσα την πρόταση, έκανα την έρευνά μου και μίλησα με ανθρώπους που γνωρίζουν τον σύλλογο. Φυσικά γνωρίζω τον Κάρλος Ζέκα από την εποχή που ήμασταν μαζί στην Κοπεγχάγη, όπως επίσης και τον προπονητή και τους ανθρώπους που έχει φέρει μαζί του. Μίλησα και με άλλους ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν παίκτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί εδώ. Γνωρίζω τον Παναθηναϊκό από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Θυμάμαι να τον παρακολουθώ να παίζει απέναντι στην Κοπεγχάγη στο Champions League. Ξέρω ότι πρόκειται για έναν πολύ, πολύ μεγάλο σύλλογο και αυτό μου δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη πείνα για επιτυχίες εδώ.

Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο, όπως ήδη είπα, ήταν αυτό το ξεκάθαρο όραμα να κατακτηθεί ξανά το πρωτάθλημα. Αυτό είναι που με παρακινεί: να κερδίζω αγώνες, να κατακτώ τίτλους και να μπαίνω σε κάθε παιχνίδι γνωρίζοντας ότι πρέπει να κυριαρχήσεις και να νικήσεις. Για μένα ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό και πολύ ευχάριστο να το ακούσω.

Η περσινή σεζόν με δίδαξε πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή. Τη μία στιγμή νιώθεις ότι όλα πηγαίνουν τέλεια και την επόμενη πρέπει να σηκωθείς ξανά από το έδαφος. Ό,τι κι αν μου συνέβη, έμεινα πιστός στο πλάνο μου και στη σκληρή δουλειά, γιατί ξέρω ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Πιστεύω ότι βγήκα από αυτή τη δοκιμασία ακόμα πιο δυνατός, με περισσότερη εμπειρία και έτοιμος να φέρω επιτυχίες σε αυτόν τον σύλλογο.

Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως έναν πολύ ειλικρινή και εργατικό ποδοσφαιριστή. Νιώθω μεγάλη περηφάνια τόσο όταν αμύνομαι όσο και όταν επιτίθεμαι. Είναι πολύ σημαντικό για μένα οι φίλαθλοι να νιώθουν την επιθυμία μου για τη νίκη, είτε μέσα από την άμυνα είτε μέσα από την επίθεση.

Μου αρέσει να καλύπτω όλη την πλευρά του γηπέδου, να δίνω ασίστ και φυσικά να βοηθάω και αμυντικά. Ελπίζω να τα πετύχουμε όλα αυτά μαζί.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πρώτα απ’ όλα, να δω το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλοι αντίπαλοι και φυσικά θέλουμε να κερδίσουμε αυτά τα ντέρμπι. Επίσης, η συμμετοχή στο Conference League είναι μια σπουδαία εμπειρία. Αντιμετωπίζεις πολλές καλές ομάδες και, όπως έχω ήδη πει πολλές φορές, ο ξεκάθαρος στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και φυσικά να έχουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, να προκριθούμε από τη φάση των ομίλων και στη συνέχεια να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.

Το μόνο που θέλω να πω στους φιλάθλους είναι πόσο ενθουσιασμένος είμαι που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ξέρουν ότι είμαι πραγματικά έτοιμος για αυτή την πρόκληση και ότι θέλω όσο τίποτα να πετύχουμε μεγάλες επιτυχίες μαζί και να επαναφέρουμε το μεγαλείο στον Παναθηναϊκό».