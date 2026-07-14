Ολυμπιακός: Ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Χρήστος Φίλης

Τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς ο Ολυμπιακός, που μετά από την ολοκλήρωση της υπόθεσης Ρόκα, ανανεώνει την συνεργασία του με ένα από τα κορυφαία ταλέντα της «ερυθρόλευκης» ακαδημίας.

Ο λόγος για τον 19χρονο Χρήστο Φίλη, με την ομάδα του Πειραιά να κρατάει τον πανύψηλο αμυντικό μέσο (1.90) στο λιμάνι μέχρι το 2030. Ο γεννημένος το 2007 Φίλης αποτελεί ένα από τα πιο hot project στο Ρέντη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τον ξεχωρίζει, προσφέροντάς του μια θέση στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, ενώ έχει αγωνιστεί και στα δύο φιλικά που έχει δώσει η ομάδα κόντρα σε Ρακόβ και Λέουβεν.

Συνολικά με την ακαδημία του Ολυμπιακού, ο Φίλης έχει καταγράψει συνολικά 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ.