Super League 2: Συνεδριάζει το Δ.Σ. για την προκήρυξη και τα τηλεοπτικά

Το απόγευμα της Τετάρτης (15/07) στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, με τις εξελίξεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης βρίσκονται δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων.

Η ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δ.Σ της Superbet League 2 θα συνεδριάσει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 17:00 στα γραφεία της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα – 4ος όροφος), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

-Έγκριση Πρακτικών

-Ασφάλεια Ποδοσφαιριστών αγωνιστικής περιόδου 2026 -2027

-Προκήρυξη Πρωταθλήματος Superbet League 2 αγωνιστικής περιόδου 2026 -2027

-Τηλεοπτικά Δικαιώματα αγωνιστικής περιόδου 2026 -2027

-Διάφορα Θέματα