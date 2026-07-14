Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ πήρε θέση για Φαν Ντρόνγκελεν

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, ο οποίος βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής.

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιούκσελ Γιλντιρίμ, τοποθετήθηκε δημόσια για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την Τράμπζονσπορ για την παραχώρηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, επιβεβαιώνοντας πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσόγλου, ο ισχυρός άνδρας της Σαμσουνσπόρ ανέφερε πως οι συζητήσεις με την ομάδα της Τραπεζούντας θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του 27χρονου στόπερ.

Νωρίτερα, ο ίδιος δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει πως ο Φαν Ντρόνγκελεν έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράμπζονσπορ για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του, ενώ η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε μειωθεί στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την υπόθεση, καθώς ο Ολλανδός αμυντικός αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.