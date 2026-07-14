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Παναθηναϊκός: Οι Τούρκοι στέλνουν τον Φαν Ντρόνγκελεν στην Τραμπζονσπόρ

Δημοσίευμα από τη γειτονική χώρα αναφέρει ότι ο έμπειρος στόπερ θα παραμείνει στην Τουρκία.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Οι Τούρκοι στέλνουν τον Φαν Ντρόνγκελεν στην Τραμπζονσπόρ
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Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν φέρεται να αποτελεί οριστικά παρελθόν από το «μπλοκάκι» του Παναθηναϊκού, μιας και δημοσίευμα στην Τουρκία αναφέρει ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τραμπζονσπόρ.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός είχε τη θέληση και είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι», ωστόσο φαίνεται ότι τα δεδομένα άλλαξαν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Γιακούπ Σινάρ η Σαμσουνσπόρ ήρθε σε συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ για τον Ολλανδόα αμυντικό και μάλιστα ο προπονητής του συλλόγου φέρεται να τον θέλει... διακαώς.

Σε περίπτωση που το «deal» επισημοποιηθεί τότε οι «πράσινοι» θα στραφούν στις άλλες λύσεις που έχουν εντωπίσει για την ενίσχυσή τους στην άμυνα.

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