«Ενδιαφέρον του ΟΦΗ για τον Ντόνκορ της Σάλκε»

Ο ΟΦΗ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Άντον Ντόνκορ για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς του, με γερμανικό δημοσίευμα να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Σύμφωνα με την «Bild», οι Κρητικοί βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Σάλκε για την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ, ενώ το μοναδικό εμπόδιο που απομένει είναι η οριστική συγκατάθεση του ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ντόνκορ δεν βρίσκεται στα πλάνα της γερμανικής ομάδας, καθώς την περασμένη σεζόν κατέγραψε μόλις δύο συμμετοχές, αγωνιζόμενος συνολικά για έξι λεπτά, παρά το υψηλό συμβόλαιο που διατηρεί.

Η «Bild» σημειώνει ότι οι ετήσιες απολαβές του ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ η πρόταση του ΟΦΗ προβλέπει καθαρές αποδοχές περίπου 350.000 ευρώ τον χρόνο.

Από την πλευρά της, η Σάλκε εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο αποχώρησής του, καθώς θα απαλλαγεί από ένα σημαντικό οικονομικό βάρος, εξοικονομώντας περισσότερα από 800.000 ευρώ. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να καταβάλει και αποζημίωση στον ποδοσφαιριστή, προκειμένου να λυθεί πρόωρα το συμβόλαιό του.

Ο Ντόνκορ, που γεννήθηκε στο Γκέτινγκεν και έχει φορέσει τη φανέλα της Κ20 της Γερμανίας, μετακινήθηκε στη Σάλκε το 2024 ως ελεύθερος από την Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ. Στη διετή παρουσία του κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές και δύο ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα των «βασιλικών μπλε».