Τα... έχωσε στα ΜΜΕ ο Γιαμάλ: «Λέτε ότι δεν είμαι στην καλύτερη φόρμα, οπότε...»

Ο Λαμίν Γιαμάλ απάντησε με τον δικό του τρόπο στην κριτική που έχει δεχθεί για τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επηρεάζεται από τα σχόλια ενόψει του μεγάλου ημιτελικού της Ισπανίας απέναντι στη Γαλλία.

Ο 19χρονος αστέρας της Μπαρτσελόνα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς αρκετοί θεωρούν πως δεν έχει φτάσει ακόμη στα υψηλά στάνταρ απόδοσης που συνηθίζει να παρουσιάζει με τους «μπλαουγκράνα». Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε απόλυτα ήρεμος στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους επικριτές του.

«Είμαι ήρεμος, ξέρω τι είμαι ικανός να κάνω και δεν επηρεάζομαι. Εσείς οι ίδιοι λέτε ότι δεν είμαι στην καλύτερή μου φόρμα, οπότε δεν χρειάζεται να περιμένετε κάτι ιδιαίτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νεαρός εξτρέμ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιαμάλ

-Ο προπονητή σας λέει ότι η μεγάλη σου μέρα έρχεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα δεχτείς την πρόκληση;«Δεν ανησυχώ για τα γκολ, αλλά είναι πάντα ξεχωριστό να σκοράρεις σε παιχνίδια σαν κι αυτό. Δέχομαι την πρόκληση και αύριο θα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα».

-Είπες, αφού αποκλείσατε το Βέλγιο, ότι αν κάποιος πρέπει να φοβάται την Ισπανία, αυτή ήταν η Γαλλία. Πιστεύεις ότι αυτή η δήλωση έχει παρερμηνευτεί;«Δεν έχει παρερμηνευτεί. Είπα ότι, προφανώς, δεν φοβόμαστε τη Γαλλία. Όπως είπε ο Κουντέ, είναι ποδόσφαιρο. Το παίρνουν για αυτό που είναι, και αυτό είναι όλο».

-Έχεις άγχος για τον αγώνα;«Είμαι πολύ χαλαρός. Είναι ένας καλός αγώνας για τους θεατές. Παίζω όπως ξέρω. Παίζω με ό,τι έχω, και όταν το κάνεις αυτό, δεν νιώθεις καμία πίεση».

-Αν μπορούσες να μιλήσεις με τον δεκάχρονο Λαμίν, τι νομίζεις ότι θα του έλεγες;«Απλώς να είσαι ο εαυτός σου και να το απολαύσεις. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ πριν από αυτούς τους αγώνες».

-Γίνεσαι 19 ετών, φοράς τον αριθμό 19, ο τελικός είναι στις 19... Πιστεύεις στην αριθμολογία;«Όχι, επειδή ο προπονητής της Πορτογαλίας είπε κάτι τέτοιο και ο Μερίνο σκόραρε».

-Είναι δώρο το κολιέ που φοράς;«Όχι, επειδή το πλήρωσα εγώ ο ίδιος (γέλια...). Ένα δώρο από εμένα».

-Τι σημαίνει να είσαι δημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες;«Είναι ωραίο. Το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω γνωστός, για παράδειγμα, στην Τσατανούγκα, είναι σημαντικό. Εκτιμώ την προέλευσή μου και είμαι περήφανος για όσα έχω καταφέρει».

-Πού κατατάσσεται ο ημιτελικός από άποψη σημασίας;«Στην πρώτη θέση. Είναι το πιο σημαντικό. Χαίρομαι που έφτασα σε αυτό το σημείο».

-Βλέπεις τον εαυτό του πρωταθλητή;«Προφανώς, ναι. Είναι δύσκολο, όπως όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Αλλά όλοι βλέπουμε τους εαυτούς μας πρωταθλητές, οπότε γιατί όχι;».

-Έχεις να σχολιάσεις κάτι για τη δήλωση του Μαριάνο Ραχόι;«Αύριο θα παίξουμε έναν από τους πιο όμορφους αγώνες, αλλά αν εξυπηρετεί κάποιον σκοπό το ποδόσφαιρο, είναι να ενισχύσει την συμπερίληψη και ενσωμάτωση. Ως προς αυτό, δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από την Ισπανία και τη Γαλλία».

-Για όσους λένε πως δεν έχεις την καλύτερη απόδοση; «Κάθε τουρνουά είναι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι φταίει ο προπονητής που δεν έχω σκοράρει πέντε γκολ. Δεν ανησυχώ, κερδίζουμε. Έχω δει Παγκόσμια Κύπελλα όπου η Ισπανία έχει αποκλειστεί. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να συνεχίσουμε. Είμαι σίγουρος ότι αύριο θα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Το έχω πει πολλές φορές, υπάρχουν πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις στη ζωή από το ποδόσφαιρο. Είμαι ήρεμος, ξέρω τι είμαι ικανός να κάνω και δεν επηρεάζομαι. Εσείς οι ίδιοι λέτε ότι δεν είμαι στην καλύτερή μου φόρμα, οπότε δεν χρειάζεται να περιμένετε κάτι ιδιαίτερο».