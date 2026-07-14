Μουντιάλ 2026: Χαμός στην υποδοχή της Νορβηγίας - Επιστροφή μέσα σε αποθέωση (vids)

Η εντυπωσιακή πορεία της Νορβηγίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μπορεί να ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά, όμως η επιστροφή της αποστολής στην πατρίδα εξελίχθηκε σε μία μεγάλη γιορτή.

Η ομάδα του Στάλε Σόλμπακεν αποκλείστηκε στην παράταση από την Αγγλία, σε έναν αγώνα που άφησε έντονα παράπονα για τη διαιτησία. Παρ' όλα αυτά, για τους Νορβηγούς φιλάθλους η πορεία της εθνικής τους ομάδας αποτέλεσε έναν πραγματικό θρίαμβο.

Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους του Όσλο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για την υποδοχή των διεθνών. Από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (13/07), ο χώρος μπροστά από το Βασιλικό Ανάκτορο γέμισε με κόσμο, ενώ κατά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη τελετή υποδοχής με τα υδάτινα κανόνια.

Οι διεθνείς παρέλασαν στους δρόμους της πρωτεύουσας μέσα σε αποθέωση, με χιλιάδες φιλάθλους να τους χειροκροτούν κατά μήκος της διαδρομής. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Βασιλικό Ανάκτορο, όπου είχαν συνάντηση με τον βασιλιά Χάραλντ, ενώ τα μέλη της Βασιλικής Φρουράς απέδωσαν τις προβλεπόμενες τιμές.

Από το τελευταίο μέρος των εορτασμών απουσίασαν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Σάντερ Μπέργκε, καθώς αναχώρησαν νωρίτερα για να προλάβουν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους, μετά την τετράωρη καθυστέρηση που σημειώθηκε στην επιστροφή της αποστολής από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο Έρλινγκ και ο Σάντερ έπρεπε να προλάβουν την πτήση τους, γιατί η επιστροφή μας από τις ΗΠΑ καθυστέρησε τέσσερις ώρες», ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Στάλε Σόλμπακεν.